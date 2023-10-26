Renault инвестирует 3 миллиарда евро в выпуск восьми новых моделей за пределами Европы, включая пять автомобилей из сегментов C и D.

Новая модульная платформа Renault Group, чрезвычайно гибкая и многоэнергетическая, предназначена для четырех различных регионов: Латинской Америки, Северной Африки, Турции и Индии. Платформа компактной модульной архитектуры (CMA), предназначенная для сегментов D и E, основана в Южной Корее в партнерстве с Geely.

Результатом новой программы должно быть удвоение чистого дохода от каждого проданного автомобиля за пределами Европы до 2027 года по сравнению с 2019 годом.

Также интересно новые Renault теперь доступны на онлайн-складе

Renault Niagara Concept идеально олицетворяет современный дух бренда для международных рынков. Он анонсирует следующее поколение моделей Renault, которые будут представлены за пределами Европы к 2027 году. Все они будут иметь ДНК Renault, но будут отвечать потребностям местных клиентов.

Кардиан – первая из восьми серийных моделей, которые будут представлены в рамках новой экспансии на зарубежные рынки.

Renault Kardian

Renault является самым продаваемым французским автомобильным брендом в мире с 43% международных продаж, всего 634 124 единиц в 2022 году. Пять из десяти крупнейших рынков в прошлом году были за пределами Европы: Бразилия (№2), Турция (№4), Индия (№5), Южная Корея (№8) и Колумбия (№9). На самом деле Renault имеет исторические и лояльные отношения с сетью из более чем 4000 дилерских центров за пределами Европы. Бренд также увеличил свой международный след благодаря трем инженерным центрам и четырем дизайнерским центрам, в том числе одному в Бразилии. Сегодня 35 тысяч талантов работают на бренд Renault за пределами Европы.

Как и в Европе, бренд сбалансирует свой международный сегмент сегмента благодаря наступлению пяти новых продуктов сегментов C и D. В то же время он укрепит свои позиции в сегменте В с помощью Kardian, который в следующем году выйдет на рынок Латинской Америки и Марокко.

Уменьшение выбросов CO 2 для будущих автомобилей также является важной целью этого плана. Это будет достигнуто сначала с помощью гибридных силовых агрегатов для будущей линейки, а также с внедрением электрических моделей E-Tech в нескольких странах за пределами Европы, например Megane E-Tech Electric, который уже доступен в Бразилии и Турции. Таким образом, Renault стремится к 2027 году продать за пределы Европы один автомобиль из трех с электрической или гибридной версией.

Чтобы быть еще более конкурентоспособными и максимизировать синергию между глобальными регионами, Renault адаптирует свое предложение благодаря новой модульной платформе Renault Group с международным масштабом. Эта платформа будет собираться в четырех промышленных регионах: Латинской Америке, Турции, Марокко и Индии. Он содержит регулируемую и гибкую архитектуру, которая обеспечивает большое разнообразие относительно:

Длина транспортного средства от 4 до 5 метров.

Колесные базы, 4 варианта от 2,6 до 3 метров

Задние блоки с 3 длинами

Источники энергии и новые силовые агрегаты, направленные на повышение эффективности потребления и выбросов CO2: ICE, flex Fuel (E100), LPG, усовершенствованный мягкий гибрид (48 В) и полный гибрид, для переднего и полного привода.

Чрезвычайная универсальность этой платформы позволит предлагать клиентам разные кузова и силуэты.

Чтобы продемонстрировать разнообразие транспортных средств, основанных на новой платформе Renault Group, компания показала Kardian, компактный внедорожник B-сегмента, и Niagara Concept, пикап с новой гибридной технологией полного привода E‑Tech. Эта платформа будет иметь преимущества от последнего поколения электрических и электронных архитектур, совместимых со всеми текущими правилами, а также с будущими.

Платформа CMA – Compact Modular Architecture – базируется на партнерстве, которое Renault Group и Geely Holding Group подписали в 2022 году. Платформа используется для высококачественных моделей сегментов D и E, с двумя и полным приводом, и доступна в большинстве случаев с гибридными силовыми агрегатами. Эти средства будут разработаны инженерным центром, расположенным в Сеуле, и изготовлены на заводе в Пусане. Первый автомобиль Renault Korea Motors, разработанный на этой платформе, будет представлен в следующем году.

С Niagara Concept бренд делает новый шаг в международной истории Renault, привнося свежесть и современность. Благодаря своей яркой индивидуальности, пышным и совершенно современным линиям, этот концепт представляет собой представление о стиле будущей линейки Renault, которая будет построена на новой модульной платформе Renault Group. Концепция Niagara является крепкой и прочной, изящной и наполненной технологиями одновременно. Это побуждает путешествовать без ограничений.

Renault Niagara Concept

Благодаря своим изящным изгибам и выточенным деталям, он воплощает ценности Renault и отражает его новый язык дизайна, эмоциональный и технологичный. Решетка крепкая и одновременно современная. Его вырезали как минеральное тело с уникальным 3D эффектом. Буквы, формирующие название Renault, имеют «пиксельное искусство», в основном вдохновленное поп-культурой. Фонари в форме брови живы, выразительны и бесспорно технологичны.

Концепция Niagara создана для езды в самых экстремальных условиях благодаря выдающейся противозачаточной пластине передней части, высокому клиренсу, длинноходной подвеске и значительным передним и задним углам наклона. Он излучает самые мощные коды мира пикапов.

Кстати говоря Renault представил новое поколение Scenic

Niagara Concept покрыт камуфляжем, навеянным линиями и узорами логотипа бренда. Цвета подчеркивают многогранность автомобиля: зеленые точки символизируют приключения, желтые – символы спортивного автомобиля, светло-серые – техничность и черный фон – мощность.