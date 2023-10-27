Совместно разработанный Renault и Valeo электродвигатель под названием E7A будет работать от 800 вольт и будет выдавать 200 кВт мощности. Новые технологии позволили сделать его на 30% более компактным.

Компания Renault впервые ввела синхронные двигатели с электрическим возбуждением (EESM) в серийных автомобилях, представив ZOE в 2012 году. Благодаря этому ноу-хау компания может поставлять архитектуру «все в одном» для нового двигателя E7A (чтобы сделать его на 30% компактнее).

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В новинке применяется технология ротора без редкоземельных элементов (чтобы снизить выбросы углерода на 30%). Используя вращающийся ротор вместо постоянных магнитов, Renault улучшает мощность двигателя, защищает цепочку поставок и избегает зависимости от стран, производящих редкоземельные элементы и магниты.

Новый двигатель также поможет сократить время зарядки батареи, поскольку система будет построена на 800 вольт вместо 400 вольт, являющихся стандартом сегодня. А статор от Valeo повысит мощность и эффективность. Новый двигатель E7A будет высвобождать до 200 кВт (272 л.с.).

Массовое производство этого двигателя нового поколения начнется на заводе Renault Group Cléon в конце 2027 года.