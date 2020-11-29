Група Renault оголошує про перетворення своєї виробничої площадки у Флані в Re-FACTORY - перший в Європі завод з економікою замкненого циклу, що спеціалізується на мобільності з негативним балансом CO2 до 2030 року.

Проект дозволить Renault збільшити свій внесок в промисловість Франції. Відповідно до зобов'язань Групи, RE-FACTORY проведе ремонтні роботи в Шуазі-ле-Руа. Група Renault планує програми підтримки і навчання для співробітників у Флані і Шуазі-ле-Руа і прагне до 2030 року найняти більше 3 000 чоловік.

Кліматична криза і очікування клієнтів спонукали Групу Renault переорієнтувати свою стратегію на якість і довговічність своєї продукції, а також на скорочення викидів вуглецю. Група Renault переконана, що економіка замкненого циклу має надзвичайно потужний потенціал зростання. З програмою RE-FACTORY Група прагне бути на крок попереду конкурентів.

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“RE-FACTORY у Флані стане європейським стандартом циркулярної економіки. RE-FACTORY дозволить Групі відповісти на виклики, з якими стикаються гравці мобільної та автомобільної промисловості сьогодні і, навіть більшою мірою, завтра. Цей завод, метою якого є досягнення негативного балансу CO 2 до 2030 року, повністю відповідає глобальній стратегії Групи, поєднуючи економіку замкненого циклу, скорочення викидів, розвиток навичок співробітників і створення нових, особливо важливих видів діяльності”, - додав Лука де Мео, генеральний директор Renault.

Програма Re-FACTORY, яка буде реалізована в період з 2021 по 2024 роки, міститиме широку мережу партнерів з різних сегментів (стартапи, академічні кола, основні групи населення, місцеві органи влади, тощо). Вона буде побудована навколо чотирьох кластерів, чий досвід буде підтримувати весь життєвий цикл автомобіля за рахунок впливу на основні компоненти економіки замкненого циклу (постачання, екологічний дизайн, принципи економії, технічне обслуговування, повторне використання, відновлення та переробка).

4 кластера:

RE-TROFIT: це підрозділ згрупує разом всі види діяльності, що дозволяють продовжити термін служби автомобілів і їх використання, і працюватиме в координації з кластером повторного циклу для забезпечення ефективного управління потоком використаних деталей і матеріалів на одному об'єкті. Він включатиме в себе заводські рішення для ремонту старих автомобілів, діяльність по модернізації для перетворення тепловізорів на інші види енергії з меншим вмістом вуглецю, послуги з ремонту автопарків і нову мобільність, а також виробництво рідкісних деталей з використанням 3D-принтерів. RE-TROFIT також буде спиратися на центри випробувань і прототипування для визначення довговічності транспортних засобів і матеріалів, щоб врахувати це в дизайні майбутніх автомобілів і запропонувати покращення під час їх використання.

RE-ENERGY: цей кластер планує розвивати потенціал додатків, пов'язаних з електричними батареями і новими джерелами енергії, в промисловому масштабі. Включатиме в себе оптимізацію першого терміну служби батарей, розробку додатків другого терміну служби (таких як стаціонарне зберігання енергії, управління закінченням терміну служби батарей і розробка технічних рішень) і рішень щодо постачання для нових джерел енергії, таких як водень.

RE-CYCLE: це підрозділ, що включає в себе діяльність Шуазі-ле-Руа, об'єднає всю діяльність Групи, що сприяє ефективному управлінню ресурсами і їх потоками. Його метою стане просування поставки деталей і матеріалів короткими циклами і інтеграція зростаючої частки перероблених або повторно використовуваних матеріалів (установка лінії для розбирання автомобілів з вичерпаним терміном служби, розширена програма відновлення, повторне використання і переробка матеріалів).

RE-START: цей кластер створений для розширення і розвитку промислових ноу-хау, для прискорення досліджень і інновацій в економіці замкненого циклу, в ньому планується розмістити бізнес-інкубатор, а також університет і навчальний центр.

Ці чотири підрозділи будуть створені для взаємодії зі своїм середовищем (дочірні компанії, клієнти, партнери, тощо). Вони будуть працювати взаємопов'язано і доповнювати один одного. Так, наприклад, центр RE-TROFIT зможе відправити колишні у вживанні деталі в центр RE-CYCLE і отримати взамін відремонтовані або повторно використані деталі. Центр RE-CYCLE буде постачати в інші центри деталі та матеріалі і отримувати бувші у вжитку батареї з центру RE-ENERGY, щоб підготувати їх до повторного використання.

Нагадаємо, що в Європі готуються до введення екологічних стандартів Євро7.