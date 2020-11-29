Группа Renault объявляет о преобразовании своей производственной площадки во Флане в Re-FACTORY-первый в Европе завод с экономикой замкнутого цикла, специализирующийся на мобильности с отрицательным балансом CO2 до 2030 года.

Проект позволит Renault увеличить свой вклад в промышленность Франции. В соответствии с обязательствами группы, RE-FACTORY проведет ремонтные работы в Шуази-ле-Руа. Группа Renault планирует программы поддержки и обучения для сотрудников во Флане и Шуази-ле-Руа и стремится к 2030 году нанять более 3 000 человек.

Климатический кризис и ожидания клиентов побудили Группу Renault переориентировать свою стратегию на качество и долговечность своей продукции, а также на сокращение выбросов углерода. Группа Renault убеждена, что экономика замкнутого цикла имеет чрезвычайно мощный потенциал роста. С программой RE-FACTORY группа стремится быть на шаг впереди конкурентов.

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"RE-FACTORY во Флане станет европейским стандартом циркулярной экономики. RE-FACTORY позволит Группе ответить на вызовы, с которыми сталкиваются игроки мобильной и автомобильной промышленности сегодня и, даже в большей мере, завтра. Этот завод, целью которого является достижение отрицательного баланса CO2 к 2030 году, полностью соответствует глобальной стратегии Группы, сочетая экономику замкнутого цикла, сокращение выбросов, развитие навыков сотрудников и создание новых, особо важных видов деятельности”, – добавил Лука де Мео, генеральный директор Renault.

Программа Re-FACTORY, которая будет реализована в период с 2021 по 2024 годы, будет содержать широкую сеть партнеров из разных сегментов (стартапы, академические круги, основные группы населения, местные органы власти, и тому подобное). Она будет построена вокруг четырех кластеров, чей опыт будет поддерживать весь жизненный цикл автомобиля за счет воздействия на основные компоненты экономики замкнутого цикла (снабжение, экологический дизайн, принципы экономии, техническое обслуживание, повторное использование, восстановление и переработка).

4 кластера:

RE-TROFIT: это подразделение сгруппирует вместе все виды деятельности, позволяющие продлить срок службы автомобилей и их использования, и будет работать в координации с кластером повторного цикла для обеспечения эффективного управления потоком использованных деталей и материалов на одном объекте. Он будет включать в себя заводские решения для ремонта старых автомобилей, деятельность по модернизации для преобразования тепловизоров в другие виды энергии с меньшим содержанием углерода, услуги по ремонту автопарков и новую мобильность, а также производство редких деталей с использованием 3D-принтеров. RE-TROFIT также будет опираться на центры испытаний и прототипирования для определения долговечности транспортных средств и материалов, чтобы учесть это в дизайне будущих автомобилей и предложить улучшения во время их использования.

RE-ENERGY: этот кластер планирует развивать потенциал приложений, связанных с электрическими батареями и новыми источниками энергии, в промышленном масштабе. Будет включать в себя оптимизацию первого срока службы батарей, разработку приложений второго срока службы (таких как стационарное хранение энергии, управление окончанием срока службы батарей и разработка технических решений) и решений по поставкам для новых источников энергии, таких как водород.

RE-CYCLE: это подразделение, включающее в себя деятельность Шуази-ле-Руа, объединит всю деятельность группы, что способствует эффективному управлению ресурсами и их потоками. Его целью станет продвижение поставки деталей и материалов короткими циклами и интеграция растущей доли переработанных или повторно используемых материалов (установка линии для разборки автомобилей с истекшим сроком службы, расширенная программа восстановление, повторное использование и переработка материалов).

RE-START: этот кластер создан для расширения и развития промышленных ноу-хау, для ускорения исследований и инноваций в экономике замкнутого цикла, в нем планируется разместить бизнес-инкубатор, а также университет и учебный центр.

Эти четыре подразделения будут созданы для взаимодействия со своей средой (дочерние компании, клиенты, партнеры, др). Они будут работать взаимосвязанно и дополнять друг друга. Так, например, центр RE-TROFIT сможет отправить бывшие в употреблении детали в центр RE-CYCLE и получить взамен отремонтированные или повторно использованные детали. Центр RE-CYCLE будет поставлять в другие центры детали и материалы и получать бывшие в употреблении батареи из центра RE-ENERGY, чтобы подготовить их к повторному использованию.

Напомним, что в Европе готовятся к введению экологических стандартов Евро7.