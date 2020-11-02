Протягом п'яти років французька фірма може повністю відмовитися від легкових дизелів на користь гібридів.

Компанія Renault відмовилася від розробки дизельних моторів. Силові агрегати на «важкому» паливі визнані безперспективними: в Renault впевнені, що ера дизельних двигунів внутрішнього згоряння закінчується.

Читайте також: Українці втрачають інтерес до нових дизельних авто

У бесіді з французьким виданням Auto Infos технічний директор Renault Жиль Ле Борн підкреслив, що поки дизельні мотори залишаться в глобальній гамі, але розробка нових агрегатів такого типу припинена.

Ресурси кинуті на розвиток електрифікованих силових установок: очікується, що до 2025 року частка електричних і гібридних Renault в загальному обсязі продажів буде досягати 15 відсотків, а до 2030 року - 30 відсотків.

Протягом двох місяців в гамі Renault в Великобританії залишиться єдина легкова модель з дизелем - оновлений Megane. Повний зникнення дизелів в Сполученому Королівстві - питання 12-15 місяців, адже Megane змінить покоління в кінці 2021 року.

Скорочення виробництва легкових дизелів Renault підтверджується тим, що партнер французького концерну - німецький Daimler - змушений замінити 1,5-літрову «турбочетвёрку» лінійки dCi більш об'ємним 2,0-літровим агрегатом OM 654.

Читайте також: Українці поставили рекорд вивезення дизельних авто з Німеччини

Компанія Renault відмовляється від дизельних двигунів слідом за Honda, Mitsubishi, Nissan, Porsche і Volvo. Однак з безперспективністю дизелів згодні не всі автовиробники: Mazda продовжує розробку нових моторів такого типу, а Audi і зовсім вважає агрегати на дизельному паливі найбільш ефективними.