Продажі нових машин в порівнянні з минулим роком просіли на 5%. Однак негативна динаміка характерна далеко не для всіх сегментів ринку нових авто.

Так, відносно перших чотирьох місяців 2019 року реєстрації легкових автомобілів, обладнаних бензиновими двигунами, збільшилися на 6%, до 15,3 тис. шт. При цьому частка таких автомобілів на ринку зросла з 57% до 64%.

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Також, за період з січня по квітень, збільшилися продажі гібридних авто – до 979 шт., роком раніше попит на них становив 850 шт. В результаті частка гібридів на ринку збільшилася з 3 до 4 відсотків.

Практично не змінився сегмент автомобілів з нульовим викидом – найменший в структурі ринку нових авто. З січня по квітень українці придбали 154 нових легкових авто на електротязі, всього на 5 шт. менше, ніж роком раніше.

У той же час відзначено різке зниження популярності легкових автомобілів, що працюють на дизелі. З початку року свою першу реєстрацію пройшли лише 7,2 тис. дизельних легковиків. Тоді як рік тому їх продажі впритул наближалися до показника в 8,5 тис. шт. Таке падіння попиту призвело до втрати 4% в ринковій частці дизелів, яка тепер становить 30 відсотків.

Але найбільші втрати відзначені в сегменті легкових авто з газобалонним обладнанням. Попит на такі нові авто обрушився на 75%. З початку року було зареєстровано всього 343 нових легкових автомобіля з ГБО. Як наслідок, їх частка на первинному ринку скоротилася з 5 до 1,4 відсотка. Викликано це, передусім, зміною правил реєстрації ГБО.

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