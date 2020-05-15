Продажи новых машин в сравнении с прошлым годом просели на 5%. Однако негативная динамика характерна далеко не для всех сегментов рынка новых авто.

Так, в отношении первых четырех месяцев 2019 года регистрации легковых автомобилей, оборудованных бензиновыми двигателями, увеличились на 6%, до 15,3 тыс. шт. При этом доля таких автомобилей на рынке возросла с 57% до 64%.

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Также, за период с января по апрель, увеличились продажи гибридных авто – до 979 шт. годом ранее спрос на них составил 850 шт. В результате доля гибридов на рынке увеличилась с 3 до 4 процентов.

Практически не изменился сегмент автомобилей с нулевым выбросом – наименьший в структуре рынка новых авто. С января по апрель украинцы купили 154 новых легковых авто на электротяге, всего на 5 шт. меньше, чем годом ранее.

В то же время отмечено резкое снижение популярности легковых автомобилей, работающих на дизеле. С начала года свою первую регистрацию прошли лишь 7,2 тыс. дизельных легковушек. Тогда как год назад их продажи вплотную приблизились к показателю в 8,5 тыс. шт. Такое падение спроса привело к потере 4% в рыночной доле дизелей, которая теперь составляет 30 процентов.

Но наибольшие потери отмечены в сегменте легковых авто с газобаллонным оборудованием. Спрос на такие новые авто обрушился на 75%. С начала года было зарегистрировано всего 343 новых легковых автомобиля с ГБО. Как следствие, их доля на первичном рынке сократилось с 5 до 1,4 процента. Вызвано это, прежде всего, изменением правил регистрации ГБО.

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