Французька компанія менше впливатиме на японську, однак від прибутку з акцій не відмовляється.

Після кількох місяців перемовин з Renault Group компанія Nissan Motor Co., Ltd заявила про досягнення фінальних домовленостей. Втім, останнє слово залишається за радою директорів.

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Метою зміни структури власності альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi стали такі чинники:

Перезавантаження партнерських відносин та реалізація операційних проєктів, направлених на підвищення капіталізації. Реалізація низки ключових проєктів у Латинській Америці, Індії та Європі, які охоплюватимуть ринки, транспортні засоби та технології.

Nissan планує інвестувати в Ampere, дочірню компанію Renault Group та виробника електрокарів і програмного забезпечення, з метою стати стратегічним акціонером у новоствореній компанії.

Збалансоване управління та перехресне володіння акціями для сприяння прискореній операційній ефективності

Взаємна участь Nissan і Renault Group в капіталі компаній складатиме 15% із зобов'язанням щодо не відчуження акцій та утримання від придбання контрольного пакета акцій одна одної. Обидві компанії зможуть вільно реалізувати свої права голосу, передбачені їхніми частками, з обмеженням у 15%.

Renault Group передасть 28,4% акцій Nissan у французький траст, який «збалансовуватиме» права голосу щодо більшості рішень, але Renault продовжуватиме отримувати економічні вигоди (доходи від дивідендів та продажу акцій), допоки ці акції не будуть продані.

Renault Group зможе продати доручені їй акції Nissan через довірену особу скоординовано та належним чином, якщо це буде вигідно Renault Group, при цьому вона не матиме жодних зобов'язань щодо продажу акцій у будь-які визначені часові рамки.



Наразі домовленості знаходяться на етапі остаточного оформлення та очікують схвалення радами директорів Renault і Nissan. Офіційну заяву учасники Альянсу планують зробити одразу після затвердження угоди радами директорів.