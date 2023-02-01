Французская компания будет меньше влиять на японскую, однако от прибыли с акций не отказывается.

После нескольких месяцев переговоров с Renault Group компания Nissan Motor Co., Ltd заявила о достижении финальных договоренностей. Впрочем, последнее слово остается за советом директоров.

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Целью изменения структуры собственности альянса Renault-Nissan-Mitsubishi стали следующие факторы:

Перезагрузка партнерских отношений и реализация операционных проектов, направленных на повышение капитализации. Реализация ряда ключевых проектов в Латинской Америке, Индии и Европе, охватывающих рынки, транспортные средства и технологии.

Nissan планирует инвестировать в Ampere, дочернюю компанию Renault Group и производителя электрокаров и программного обеспечения с целью стать стратегическим акционером во вновь созданной компании.

Сбалансированное управление и перекрестное владение акциями для содействия ускоренной операционной эффективности

Взаимное участие Nissan и Renault Group в капитале компаний будет составлять 15% с обязательством по отчуждению акций и воздержанию от приобретения контрольного пакета акций друг друга. Обе компании могут свободно реализовать свои права голоса, предусмотренные их долями, с ограничением в 15%.

Renault Group передаст 28,4% акций Nissan во французский траст, который будет сбалансировать права голоса по большинству решений, но Renault будет продолжать получать экономические выгоды (доходы от дивидендов и продажи акций), пока эти акции не будут проданы.

Renault Group сможет продать порученные ему акции Nissan через доверенное лицо скоординированно и надлежащим образом, если это будет выгодно Renault Group, при этом он не будет иметь никаких обязательств по продаже акций в какие-либо определенные временные рамки.



В настоящее время договоренности находятся на этапе окончательного оформления и ожидают одобрения советами директоров Renault и Nissan. Официальное заявление участники НАТО планируют сделать сразу после утверждения соглашения советами директоров.