Репліку Shelby Cobra з вуглепластиковим кузовом оцінили у 1,2 мільйона доларів. Двигун машини розвиває близько 1000 кінських сил.

Американці збудували 1000-сильну репліку Shelby Cobra з повністю вуглепластиковим кузовом. Спорткар Shelby Cobra Diamond Edition від Classic Recreations буде випущений у кількості всього 10 штук, причому кожен обійдеться покупцеві в суму не менше ніж 1,2 мільйона доларів.

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Родстер оснащений компресорним V8 5.0 Coyote Gen 3, "механікою" Tremec, регульованими амортизаторами із заповненими азотом виносними компенсаційними камерами та гальмами Baer з шестипоршневими супортами спереду та чотирипоршневими ззаду.

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Фірма Classic Recreations добре відома у світі рестомодингу і навіть заслужила офіційне схвалення компаній Ford та Shelby. Серед її робіт є такі унікальні машини, як Ford Mustang Boss 429 зразка 1969 з 9,0-літровим V8 під капотом, або Bronco 1966-го, якому пересадили V8 5.0 Coyote Gen 3 від Ford Performance.

Основа Shelby Cobra Diamond Edition - гоночне шасі Schwartz Performance з консольною підвіскою, регульованими амортизаторами та гальмами Baer. Кузов машини зроблений з карбонову і важить лише 40 кілограмів.

Двигун - знову ж таки V8 5.0 Coyote Gen 3, але з доробками Ford Racing і компресором Magnuson, які піднімають віддачу до 1000 кінських сил і 1017 Нм моменту. Агрегат оснащений блоком керування Motec M150 і через шестиступінчасту "механіку" Tremec T56 Magnum приводить задні колеса. Динамічні характеристики поки що розрахункові: 0-100 км/год за 3,2 секунди, максимальна швидкість — 305 кілометрів на годину.

Оскільки родстер більше орієнтований на трек, то у своєму арсеналі він має окремі охолоджувачі для олії коробки передач, двигуна та диференціала. Колеса - від Forgeline: це ковані трискладові диски діаметром 18 дюймів.

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Салон машини повністю відповідає оригінальній концепції, причому передня панель виконана з вуглеволокна, прикрашена приладами Shelby Signature Diamond Edition з червоними циферблатами та спеціальною табличкою, на якій вказано серійний номер та «вклеєно» 10 діамантів. Кожному покупцеві автомобіля як пам'ятний «бонус» належить кастомний гоночний шолом, куртка і книга з детальним описом процесу розробки та будівництва спорткара.