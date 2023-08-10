Реплику Shelby Cobra с углепластиковым кузовом оценили в 1,2 миллиона долларов. Двигатель машины развивает около 1000 лошадиных сил.

Американцы выстроили 1000-сильную реплику Shelby Cobra с полностью углепластиковым кузовом. Спорткар Shelby Cobra Diamond Edition от Classic Recreations будет выпущен в количестве всего 10 штук, причем каждый обойдется покупателю в сумму не менее 1,2 миллиона долларов.

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Родстер оснащен компрессорным V8 5.0 Coyote Gen 3, "механикой" Tremec, регулируемыми амортизаторами с заполненными азотом выносными компенсационными камерами и тормозами Baer с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади.

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Фирма Classic Recreations хорошо известна в мире рестомодинга и даже заслужила официальное одобрение компаний Ford и Shelby. Среди ее работ есть такие уникальные машины, как Ford Mustang Boss 429 образца 1969 года с 9,0-литровым V8 под капотом, или Bronco 1966-го, которому пересадили V8 5.0 Coyote Gen 3 от Ford Performance.

Основание Shelby Cobra Diamond Edition – гоночное шасси Schwartz Performance с консольной подвеской, регулируемыми амортизаторами и тормозами Baer. Кузов машины сделан из карбоновой и весит всего 40 килограммов.

Двигатель – опять же V8 5.0 Coyote Gen 3, но с доработками Ford Racing и компрессором Magnuson, которые поднимают отдачу до 1000 лошадиных сил и 1017 Нм момента. Агрегат оснащен блоком управления Motec M150 и через шестиступенчатую "механику" Tremec T56 Magnum приводит задние колеса. Динамические характеристики пока что расчетные: 0-100 км/ч за 3,2 секунды, максимальная скорость – 305 километров в час.

Поскольку родстер больше ориентирован на трек, то в своем арсенале у него есть отдельные охладители для масла коробки передач, двигателя и дифференциала. Колеса – от Forgeline: это кованые трехсложные диски диаметром 18 дюймов.

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Салон машины полностью соответствует оригинальной концепции, причем передняя панель выполнена из углеволокна, украшена приборами Shelby Signature Diamond Edition с красными циферблатами и специальной табличкой, на которой указан серийный номер и вклеено 10 бриллиантов. Каждому покупателю автомобиля в качестве памятного «бонуса» принадлежит кастомный гоночный шлем, куртка и книга с подробным описанием процесса разработки и строительства спорткара.