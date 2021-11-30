Через чотири роки після виходу на ринок Škoda Karoq отримав перше оновлення. Зміни торкнулися дизайну, оптики, деталей інтер'єру та колісних дисків. Модель представлена у новому для неї кольорі Phoenix Orange.

Дизайн оновленого Škoda Karoq містить типові риси останніх моделей Škoda: динамічні, різко окреслені лінії, широка шестикутна решітка радіатора, а також вузькі фари головного світла і задні ліхтарі. Оновлений рельєфний бампер пофарбований у колір кузова, а широкий повітрозабірник виконаний у вигляді кристалічної решітки.

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У рестайлінговому Karoq значно тонші фари доходять до решітки радіатора. Оновлені денні ходові вогні, які розділені на дві частини, підкреслюють динамічний вигляд автомобіля. Як топові фари для цієї моделі Škoda вперше пропонує повністю світлодіодну матричну технологію. Тут два світлодіодні модулі розташовані один над одним. Вони забезпечують ближнє і дальнє світло та створюють чітку групу з чотирьох джерел світла, особливо в режимі водіння у темряві. Навіть у стандартній комплектації модель оснащується LED оптикою та окремими протитуманними ліхтарями.

Модель представлена з новими легкосплавними дисками та подовженим заднім спойлером, що створюють нові візуальні акценти та знижують викиди CO2. У комплексі з аеродинамічними елементами бампера та оптимізованим захистом днища це дозволяє знизити коефіцієнт аеродинамічного опору автомобіля більш ніж на 9% - до 0,30. Таким чином, за цим параметром Karoq входить до числа лідерів у своєму сегменті.

Нові елементи салону

Для Karoq тепер доступна нова оббивка сидінь із екологічно чистих матеріалів та спеціальне оздоблення карт дверей мікрозамшою у кольорі Mocca Brown. М'яка декоративна накладка на дверях поєднується з розширеним світлодіодним підсвічуванням, яке тепер освітлює передню і задню дверні панелі в одному з десяти варіантів кольору, а простір для ніг - у білому кольорі.

Крім того, Škoda Karoq пропонує підвищений комфорт для пасажирів. Електричне регулювання сидіння, включаючи функцію пам'яті, вперше доступне як опція для переднього пасажирського сидіння. Функція вбудованої пам'яті зберігає особисті налаштування та відновлює їх одним натисканням кнопки. Опціонально також пропонується електрично регульована поперекова опора, що дозволяє адаптувати передні сидіння відповідно до уподобань водія і пасажира.

Діджитал

Починаючи з комплектації Ambition і вище доступна цифрова панель приладів (або, як її ще називають, Virtual Cockpit) з 10,25-дюймовим дисплеєм. Він пропонує п'ять основних варіантів оформлення, які можна індивідуально налаштувати.

Karoq забезпечує доступ до широкого спектру мобільних онлайн сервісів Škoda Connect. Інтернет-сервіси інформаційно-розважальної системи, наприклад, забезпечують віддалений доступ до автомобіля через програму MyŠkoda. Це дозволяє водієві блокувати та розблокувати автомобіль через смартфон, бачити його розташування на карті або активувати світловий та звуковий сигнал, щоб спростити пошук автомобіля на парковці. Смартфони можуть бути підключені до автомобіля за допомогою бездротової технології Wireless SmartLink (Android Auto або Apple CarPlay).

Легкосплавні диски та нові кольори

Для оновленого Škoda Karoq пропонується вибір із дев'яти кольорів кузова: два кольори металік Phoenix Orange та Graphite Grey нові для цієї моделі. Аеродинаміка покращена за рахунок нових колісних дисків 17-19” з пластиковим оздобленням Aero, що зменшує турбулентність.

Для України

В Україні Škoda Karoq очікується у комплектаціях Active, Ambition та Style з уже знайомою лінійкою двигунів та коробок передач: 1.4 TSI (110 кВт) 8AT; 2.0 TDI (85 кВт) 6MT; 2.0 TDI (85 кВт) 7DSG, а також 2.0 TDI (110 кВт) 7DSG.