Через четыре года после выхода на рынок Škoda Karoq получил первое обновление. Изменения коснулись дизайна, оптики, деталей интерьера и колесных дисков. Модель представлена в новом для нее цвете Phoenix Orange.

Дизайн обновленного Škoda Karoq содержит типичные черты последних моделей Škoda: динамические, резко очерченные линии, широкая шестиугольная решетка радиатора, а также узкие фары главного света и задние фонари. Обновленный рельефный бампер окрашен в цвет кузова, а широкий воздухозаборник выполнен в виде кристаллической решетки.

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В рестайлинговом Karoq значительно более тонкие фары доходят до решетки радиатора. Обновленные дневные ходовые огни, которые разделены на две части, подчеркивают динамичный вид автомобиля. В качестве топовых фар для этой модели Škoda впервые предлагает полностью светодиодную матричную технологию. Здесь два светодиодных модуля расположены друг над другом. Они обеспечивают ближний и дальний свет и создают четкую группу из четырех источников света, особенно в режиме вождения в темноте. Даже в стандартной комплектации модель оснащается LED оптикой и отдельными противотуманными фонарями.

Модель представлена с новыми легкосплавными дисками и удлиненным задним спойлером, создающими новые визуальные акценты и снижающие выбросы CO2. В комплексе с аэродинамическими элементами бампера и оптимизированным защитой днища это позволяет снизить коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля более чем на 9% – до 0,30. Таким образом, по этому параметру Karoq входит в число лидеров в своем сегменте.

Новые элементы салона

Для Karoq теперь доступна новая обивка сидений из экологически чистых материалов и специальная отделка карт дверей микрозамшей в цвете Mocca Brown. Мягкая декоративная накладка на дверях сочетается с расширенной светодиодной подсветкой, которая теперь освещает переднюю и заднюю дверные панели в одном из десяти вариантов цвета, а пространство для ног – в белом цвете.

Кроме того, Škoda Karoq предлагает повышенный комфорт для пассажиров. Электрическая регулировка сиденья, включая функцию памяти, впервые доступна в качестве опции для переднего пассажирского сиденья. Функция встроенной памяти сохраняет личные настройки и восстанавливает их одним нажатием кнопки. Опционально также предлагается электрически регулируемая поясничная опора, позволяющая адаптировать передние сиденья в соответствии с предпочтениями водителя и пассажира.

Диджитал

Начиная с комплектации Ambition и выше доступна цифровая панель приборов (или, как ее еще называют, Virtual Cockpit) с 10,25-дюймовым дисплеем. Он предлагает пять основных вариантов оформления, которые можно индивидуально настроить.

Karoq обеспечивает доступ к широкому спектру мобильных онлайн сервисов Škoda Connect. Интернет-сервисы информационно-развлекательной системы, например, обеспечивают удаленный доступ к автомобилю через приложение MyŠkoda. Это позволяет водителю блокировать и разблокировать автомобиль через смартфон, видеть его местоположение на карте или активировать световой и звуковой сигнал, чтобы упростить поиск автомобиля на парковке. Смартфоны могут быть подключены к автомобилю с помощью беспроводной технологии Wireless SmartLink (Android Auto или Apple CarPlay).

Легкосплавные диски и новые цвета

Для обновленного Škoda Karoq предлагается выбор из девяти цветов кузова, два цвета металлик Phoenix Orange и Graphite Grey новые для этой модели. Аэродинамика улучшена за счет новых колесных дисков 17-19” с пластиковой отделкой Aero, что уменьшает турбулентность.

Для Украины

В Украине Škoda Karoq ожидается в комплектациях Active, Ambition и Style с уже знакомой линейкой двигателей и коробок передач: 1.4 TSI (110 кВт) 8; 2.0 TDI (85 кВт) 6; 2.0 TDI (85 кВт) 7DSG, а кор 2.0 TDI (110 кВт) 7DSG.