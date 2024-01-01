Революційні мотор-колеса готові до виробництва

Компанія Protean Electric представила свою нову модель вбудованих моторів (IWM) PD18 Gen 5, яка обіцяє революціонізувати ринок електричного транспорту. Електродвигун побудовано на 400-вольтовій архітектурі.

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При вазі у 39 кг двигун забезпечує потужність - 138 к.с., що робить його одним з найпотужніших у своєму класі. PD18 проходив численні випробування на витривалість і витримав суворі умови, включаючи удари, вібрації і температурні цикли та готовий до масового виробництва. Компанія планує випустити 800V версію двигуна вже до кінця цього року.

Protean Electric запевняє, що її вбудовані мотори сумісні з різними типами транспортних засобів, включаючи легкові авто, фургони та автономні модулі, вагою до 5,2 тонни. Основною перевагою IWM є їх інтеграція безпосередньо в колеса, що дозволяє суттєво зекономити простір в автомобілі та підвищити його продуктивність і запас ходу.