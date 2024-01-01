Революционные мотор-колеса готовы к производству

Компания Protean Electric представила свою новую модель встраиваемых моторов (IWM) PD18 Gen 5, которая обещает революционизировать рынок электрического транспорта. Электродвигатель построен на 400-вольтовой архитектуре.

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При весе в 39 кг двигатель обеспечивает мощность - 138 л.с., что делает его одним из самых мощных в своем классе. PD18 проходил многочисленные испытания на выносливость и выдержал суровые условия, включая удары, вибрации и температурные циклы и готов к массовому производству. Компания планирует выпустить 800V версию двигателя уже к концу этого года.

Protean Electric уверяет, что ее встроенные моторы совместимы с различными типами транспортных средств, включая легковые авто, фургоны и автономные модули, весом до 5,2 тонны. Основным преимуществом IWM является их интеграция непосредственно в колеса, что позволяет существенно сэкономить пространство в автомобиле и повысить его производительность и запас хода.