За три дні роботи системи автоматичної фіксації перевищень швидкості зафіксувала майже 140 тисяч порушень. І це лише в Києві та області.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вважає такий результат зовсім непоганим. «Ми маємо стабільне зниження кількості порушень», - пише Геращенко на своїй сторінці у соцмережі.

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01.06.2020 зафіксовано – 57 880;

02.06.2020 зафіксовано – 44 319;

03.06.2020 зафіксовано – 37 211.

Разом: 139 410

«І це при тому, що ще ніхто не отримав лист про правопорушення, так як перша партія була передана «Укрпошті» тільки вчора вдень», - пише Геращенко.

Втім, водії можуть не чекати листи повідомлення про штраф, а перевірити за номером авто на сайті: https://bdr.mvs.gov.ua/

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