За першу добу роботи система автоматичної фіксації правопроушень зафіксувала 57 880 випадків перевищення швидкості. При штрафі у 255 грн виходить близько 15 мільйонів грн.

Щоправда, цифра у 15 мільйонів дуже приблизна, адже за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год передбачений штраф у 255 грн. Якщо ж перевищення більш ніж на 50 км/год, то сума штрафу складе вже 510 грн.

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Крім того, якщо у власника авто, що отримав “лист щастя”, виникне бажання сплатити штраф у 10 денний термін – він отримує знижку 50%.

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