За первые сутки работы система автоматической фиксации правонарушений зафиксировала 57 880 случаев превышения скорости. При штрафе в 255 грн выходит около 15 миллионов грн.

Правда, цифра в 15 миллионов очень приблизительная, ведь за превышение скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в 255 грн. Если превышение больше чем на 50 км/ч, то сумма штрафа – 510 грн.

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Кроме того, если у владельца авто, который получил “письмо счастья”, возникнет желание оплатить штраф в 10 дневный срок – он получает скидку 50%.

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