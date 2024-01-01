Результати 2024 року: світовий автопором впав у рецесію

За даними всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у 2024 році глобальне виробництво автотранспорту склало 92,5 млн од, повідомляє Укравтопром.

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Це на 1% менше, ніж у 2023 році. Найбільша частка з цієї кількості належить легковим автомобілям, яких було виготовлено 67,7 млн од. (-1%). Легких комерційних автомобілів виготовлено – 20,9 млн од. (-3%). Великих вантажних авто – 3,6 млн од. (-2%). Автобусів – 291 тис од. (+17%).

Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де за рік було виготовлено майже 31,3 млн од. автотранспорту (+4%). Друге місце посідає США, з результатом – 10,5 млн. од. (-1%). Третій результат продемонструвала Японія – 8,2 млн. од. (-9%). Також у першу п’ятірку потрапили: Індія – 6 млн од. (+3%) та Мексика – 4,2 млн. од. (+5%).