95% українців вважають, що використовувати паски безпеки важливо, щоб уберегти життя в разі аварії. Але постійно ними користуються не всі.

У рамках кампанії “Пристібайся – не жахайся”, серед водіїв та пасажирів в Україні провели опитування щодо використання пасків безпеки.

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Опитування “Сприйняття та використання пасків безпеки водіями та пасажирами” проводила компанія Gradus Research у грудні 2020 року. У ньому взяли участь 1000 респондентів віком 18−50 років у містах Київ, Львів, Маріуполь, Одеса й Харків.

Ось такі результати отримали:

82% пасажирів на передньому сидінні стверджують, що пристібаються, а 52% − роблять це постійно.

− роблять це постійно. Серед водіїв показники ще нижчі: 48 % кажуть, що пристібаються час від часу, і лише 39% – постійно.

– постійно. Інша ситуація із використанням пасків безпеки на задньому сидінні: тільки 26% стверджують, що пристібаються, коли сидять ззаду, і лише 12% − звикли робити це щоразу.

− звикли робити це щоразу. 69% батьків пристібають дитину. Але тільки 61% батьків стверджують, що пристібають їх завжди.

батьків стверджують, що пристібають їх завжди. Багато людей не вірять, що використовувати паски безпеки необхідно всім, хто перебуває в автомобілі, зокрема й пасажирам на задньому сидінні.

Нагадаємо, що згідно пункту 2.3 ПДР “Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов'язаний: на автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки (підголовники, ремені безпеки), користуватися ними і не перевозити пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки. Дозволяється не пристібатися в населених пунктах водіям і пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких унеможливлюють користування ременями безпеки, водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів”.

Штраф за порушення правил користування ременями безпеки – 510 гривень. Якщо непрестебнутий пасажир, штраф сплачує водій.