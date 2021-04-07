95% украинцев считают, что использовать ремни безопасности важно, чтобы уберечь жизнь в случае аварии. Но постоянно ими пользуются не все.

В рамках кампании “пристегивайся – не ужасайся”, среди водителей и пассажиров в Украине провели опрос относительно использования ремней безопасности.

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Опрос “Восприятие и использование ремней безопасности водителями и пассажирами” проводила компания Gradus Research в декабре 2020 года. В нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте 18-50 лет в городах Киев, Львов, Мариуполь, Одесса и Харьков.

Вот такие результаты получили:

82% пассажиров на переднем сиденье утверждают, что пристегиваются, а 52% − делают это постоянно.

− делают это постоянно. Среди водителей показатели еще ниже: 48% говорят, что пристегиваются время от времени, и лишь 39% – постоянно.

– постоянно. Другая ситуация с использованием ремней безопасности на заднем сиденье: только 26% утверждают, что пристегиваются, когда сидят сзади, и лишь 12% − привыкли делать это каждый раз.

− привыкли делать это каждый раз. 69% родителей пристегивают ребенка. Но только 61% родителей утверждают, что пристегивают их всегда.

родителей утверждают, что пристегивают их всегда. Многие люди не верят, что использовать ремни безопасности необходимо всем, кто находится в автомобиле, в том числе и пассажирам на заднем сиденье.

Напомним, что согласно пункту 2.3 ПДД “Для обеспечения безопасности дорожного движения водитель обязан: на автомобилях, оборудованных средствами пассивной безопасности (подголовники, ремни безопасности), пользоваться ими и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Разрешается не пристегиваться в населенных пунктах водителям и пассажирам с инвалидностью, физиологические особенности которых не позволяют пользоваться ремнями безопасности, водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств”.

Штраф за нарушение правил пользования ремнями безопасности – 510 гривен. Если непристегнутый пассажир, штраф платит водитель.