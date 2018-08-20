Компанія з Словенії спеціалізується на виробництві вихлопних систем для мотоциклів. Аби не шкодити здоров'ю тест-пілотів, їх замінили роботами.

Словенська компанія Akrapovic, що спеціалізується на розробці і випуску вихлопних систем, створила власного робота, котрий буде тестувати вихлопні системи замість живих людей.

Називається робо-байкер Durability Dyno і у компанії його вже вважають новим співробітником (якому не треба платити зарплатню). Робочі обов’язки Dyno полягають у випробуваннях довговічності і ефективності мотоциклетних вихлопних систем компанії Akrapovic, а тести проводяться в сучасній технологічній лабораторії.

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Донині компанія обмежувалася тестуванням своїх технологій лише на трасі, як і решта подібних виробників. Та тести на природі означають, що робочий час залежить від пори року, погоди та графіків пілотів – зазвичай техніку тестують професійні гонщики. Навідміну від людей, Durability Dyno не знає втоми, не просить їсти, не вимагає підвищення зарплатні та оплати медичної страховки. А працювати може хоч цілодобово.

Durability Dyno вміє перемикати передачі, газувати і гальмувати, нахиляти байк для поворотів чи просто крутити кермо – загалом, виконує усі операції, потрібні мотоциклісту.

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