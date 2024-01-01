Робота усіх АЗС з 1 березня може бути призупинена

З 1 березня робота АЗС в Україні може бути зупинена. Про це заявила народний депутат Ніна Южаніна. Це може статись через проблеми із впровадженням нових вимог до реєстраторів розрахункових операцій (РРО), повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Результати перевірки бензину в українських мережах АЗС здивували експертів

"1 березня 2025 року робота всіх АЗС може бути зупинена. Наразі жоден РРО не може бути доопрацьований та оновлений, оскільки Нацбанк, Мінфін та ДПС не затвердили новий протокол передачі інформації від РРО до ДПС з урахуванням нової форми фіскального чеку", - повідомила Ніна Южаніна.

Проте експерт паливного ринку Сергій Куюн запевняє: ці твердження не відповідають дійсності. В ефірі Рaнок.LІVE він наголосив, що критична інфраструктура не може залишитися без пального. За його словами, навіть якщо певні нормативні документи потребують змін або уточнень, це не стане причиною зупинки паливного ринку.

"Якщо якийсь документ не відповідає реаліям, його потрібно просто переписати. Але це не означає, що ринок буде паралізований. Уряд може відкласти його дію, оновити положення або перенести на кілька тижнів чи місяців", - сказав Сергій Куюн.