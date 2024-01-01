Работа всех АЗС с 1 марта может быть приостановлена

С 1 марта работа АЗС в Украине может быть остановлена. Об этом заявила народный депутат Нина Южанина. Это может произойти из-за проблем с внедрением новых требований к регистраторам расчетных операций (РРО), сообщает Укравтопром.

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"1 марта 2025 года работа всех АЗС может быть остановлена. Сейчас ни один РРО не может быть доработан и обновлен, поскольку Нацбанк, Минфин и ГНС не утвердили новый протокол передачи информации от РРО в ГНС с учетом новой формы фискального чека", - сообщила Нина Южанина.

Однако эксперт топливного рынка Сергей Куюн уверяет: эти утверждения не соответствуют действительности. В эфире Ранок.LIVE он отметил, что критическая инфраструктура не может остаться без горючего. По его словам, даже если определенные нормативные документы требуют изменений или уточнений, это не станет причиной остановки топливного рынка.

"Если какой-то документ не соответствует реалиям, его нужно просто переписать. Но это не означает, что рынок будет парализован. Правительство может отложить его действие, обновить положения или перенести на несколько недель или месяцев", - сказал Сергей Куюн.