Круїзне робототаксі спричинило затор на Остіні, Техас. Представник компанії сказав, що «пішохідний і транспортний рух на вулиці був інтенсивним».

Приблизно 20 автономних таксі, які експлуатує бізнес-підрозділ General Motors Cruise, спричинили затор на вулиці Сан-Габріель в Остіні, штат Техас, що спонукало жителів висловлюватись у соціальних мережах.

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На зображеннях і відео, опублікованих на X (раніше Twitter), видно невеликий парк безпілотних автомобілів Chevrolet Bolt EV, які просуваються на дуже повільній швидкості з увімкненими аварійними вогнями, причому деяким з них вдалося якимось чином розвернутися та зіштовхнутися один з одним.

У заяві, надісланій The Drive, представник Cruise натякнув, що велика кількість пішоходів і транспортних засобів стала причиною того, що робототаксі зайшло з ладу, але кадри, зняті на місці події, показують, що навколо машин насправді не так багато людей.

more angles lol you can see how much farther up the street this was backed up pic.twitter.com/lo7e8Mmmcv — Nico🛵 (@pradnico) September 18, 2023

«Рух піших і транспортних засобів на вулиці був інтенсивним», — сказав представник Cruise для The Drive. «Наші автомобілі створені, перш за все, для безпеки — і це включає в себе обережність навколо пішоходів».

Усі Cruise AV дистанційно контролюються, і автомобілі, які були залучені в цей останній інцидент, зрештою покинули територію самостійно, за словами речника, який додав, що компанія була попереджена про скупчення людей на вулиці Сан-Габріель в Остіні в неділю, і що техніки змогли вирішити проблему.