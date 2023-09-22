Круїзне робототаксі спричинило затор на Остіні, Техас. Представник компанії сказав, що «пішохідний і транспортний рух на вулиці був інтенсивним».
Приблизно 20 автономних таксі, які експлуатує бізнес-підрозділ General Motors Cruise, спричинили затор на вулиці Сан-Габріель в Остіні, штат Техас, що спонукало жителів висловлюватись у соціальних мережах.
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На зображеннях і відео, опублікованих на X (раніше Twitter), видно невеликий парк безпілотних автомобілів Chevrolet Bolt EV, які просуваються на дуже повільній швидкості з увімкненими аварійними вогнями, причому деяким з них вдалося якимось чином розвернутися та зіштовхнутися один з одним.
У заяві, надісланій The Drive, представник Cruise натякнув, що велика кількість пішоходів і транспортних засобів стала причиною того, що робототаксі зайшло з ладу, але кадри, зняті на місці події, показують, що навколо машин насправді не так багато людей.
«Рух піших і транспортних засобів на вулиці був інтенсивним», — сказав представник Cruise для The Drive. «Наші автомобілі створені, перш за все, для безпеки — і це включає в себе обережність навколо пішоходів».
Усі Cruise AV дистанційно контролюються, і автомобілі, які були залучені в цей останній інцидент, зрештою покинули територію самостійно, за словами речника, який додав, що компанія була попереджена про скупчення людей на вулиці Сан-Габріель в Остіні в неділю, і що техніки змогли вирішити проблему.