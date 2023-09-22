Круизное робототакси вызвало пробку на Остине, Техас. Представитель компании сказал, что «пешеходное и транспортное движение на улице было интенсивным».

Приблизительно 20 автономных такси, эксплуатируемых бизнес-подразделением General Motors Cruise, вызвали пробку на улице Сан-Габриэль в Остине, штат Техас, что побудило жителей высказываться в социальных сетях.

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На изображениях и видео, опубликованных на X (ранее Twitter), виден небольшой парк беспилотных автомобилей Chevrolet Bolt EV, продвигающихся на очень медленной скорости с включенными аварийными огнями, причем некоторым из них удалось как-то развернуться и столкнуться друг с другом.

В заявлении, присланном The Drive, представитель Cruise намекнул, что большое количество пешеходов и транспортных средств стало причиной того, что робототакси зашло из строя, но кадры, снятые на месте происшествия, показывают, что вокруг машин на самом деле не так много людей.

more angles lol you can see how much farther up the street this was backed up pic.twitter.com/lo7e8Mmmcv - Nico🛵 (@pradnico) September 18, 2023

«Движение пеших и транспортных средств на улице было интенсивным», — сказал представитель Cruise для The Drive. «Наши автомобили созданы, прежде всего, для безопасности – и это включает в себя осторожность вокруг пешеходов».

Все Cruise AV дистанционно контролируются, и автомобили, вовлеченные в этот последний инцидент, в конце концов покинули территорию самостоятельно, по словам спикера, который добавил, что компания была предупреждена о скоплении людей на улице Сан-Габриэль в Остине в воскресенье, и что техники смогли разрешить проблему.