Круизное робототакси вызвало пробку на Остине, Техас. Представитель компании сказал, что «пешеходное и транспортное движение на улице было интенсивным».
Приблизительно 20 автономных такси, эксплуатируемых бизнес-подразделением General Motors Cruise, вызвали пробку на улице Сан-Габриэль в Остине, штат Техас, что побудило жителей высказываться в социальных сетях.
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На изображениях и видео, опубликованных на X (ранее Twitter), виден небольшой парк беспилотных автомобилей Chevrolet Bolt EV, продвигающихся на очень медленной скорости с включенными аварийными огнями, причем некоторым из них удалось как-то развернуться и столкнуться друг с другом.
В заявлении, присланном The Drive, представитель Cruise намекнул, что большое количество пешеходов и транспортных средств стало причиной того, что робототакси зашло из строя, но кадры, снятые на месте происшествия, показывают, что вокруг машин на самом деле не так много людей.
«Движение пеших и транспортных средств на улице было интенсивным», — сказал представитель Cruise для The Drive. «Наши автомобили созданы, прежде всего, для безопасности – и это включает в себя осторожность вокруг пешеходов».
Все Cruise AV дистанционно контролируются, и автомобили, вовлеченные в этот последний инцидент, в конце концов покинули территорию самостоятельно, по словам спикера, который добавил, что компания была предупреждена о скоплении людей на улице Сан-Габриэль в Остине в воскресенье, и что техники смогли разрешить проблему.