Компанія Rolls-Royce знайшла рішення, при якому вдається підтримувати стандартну продуктивність надважких машин, зменшуючи при цьому шкідливі викиди.

Британський виробник розкішних автомобілів та двигунів для усього, що має рухатись, пропонує замінювати стандартні дизельні двигуни кар’єрних вантажівок комбінацією з електромотора з акумуляторами та дизельного двигуна. І випускати нові машини з такими гібридними агрегатами.

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Важка кар’єрна техніка, що працює на дизелі, вносить чималу частку в забруднення атмосфери. І хоч вона не так помітна, як легковий транспорт, зі шкідливими викидами також треба щось робити. Одним із можливих рішень є ідея з електрифікацією від Rolls-Royce.

Завдяки рекуперації гальмівної енергії на спуску в кар’єр, вантажівки заряджатимуть свої акумулятори. На підйомі працюватиме за підтримки системи mtu Energy Pack. Оскільки система використовує двигун меншого робочого об’єму, викиди CO2 значно зменшуються.

Випробування проводилися на вантажних автомобілях з двигуном 16V 2000 потужністю 1163 кВт, замість двигуна 16V 4000 потужністю 1865 кВт. Використання акумуляторної системи mtu Energy Pack дозволило новим вантажівкам знизити викиди CO2 на 30%, а модернізованим – на 22%, при тому що показники продуктивності залишились на початковому рівні.

Ці інноваційні концепції, а також інші розробки, такі як двигуни на водневих паливних елементах, будуть представлені на MINExpo 2021. Гібридна гірнича вантажівка Rolls-Royce буде випускатися у партнерстві з клієнтами.

Фото: концепт гібридної силової установки для кар’єрних самоскидів / Autoevolution