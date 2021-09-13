Компания Rolls-Royce нашла решение, при котором удается поддерживать стандартную производительность сверхтяжелых машин, уменьшая при этом вредные выбросы.

Британский производитель роскошных автомобилей и двигателей для всего, что должно двигаться, предлагает заменять стандартные дизельные двигатели карьерных грузовиков комбинацией из электромотора с аккумуляторами и дизельного двигателя. И будет выпускать новые машины с такими гибридными агрегатами.

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Тяжелая карьерная техника, работающая на дизеле, вносит большую долю в загрязнение атмосферы. И хотя она не так заметна, как легковой транспорт, с вредными выбросами также нужно что-то делать. Одним из возможных решений является идея с электрификацией от Rolls-Royce.

Благодаря рекуперации тормозной энергии на спуске в карьер, грузовики будут заряжать свои аккумуляторы. А на подъеме работать при поддержке системы mtu Energy Pack. Поскольку система использует двигатель меньшего рабочего объема, выбросы CO2 значительно уменьшаются.

Испытания проводились на грузовых автомобилях с двигателем 16V 2000 мощностью 1163 кВт, вместо двигателя 16V 4000 мощностью 1865 кВт. Использование аккумуляторной системы mtu Energy Pack позволило новым грузовикам снизить выбросы CO2 на 30%, а модернизированным – на 22%, при том что показатели производительности остались на начальном уровне.

Эти инновационные концепции, а также другие разработки, такие как двигатели на водородных топливных элементах, будут представлены на MINExpo 2021. Гибридный горный грузовик Rolls-Royce будет выпускаться в партнерстве с клиентами.

Фото: концепт гибридной силовой установки для карьерных самосвалов / Autoevolution