Его трансмиссия установила новый мировой рекорд.

Компания Rolls-Royce – один из важнейших производителей двигателей в мире, имеет значительное наследие в аэрокосмической промышленности, установил новый мировой рекорд в этой области. Авиационный двигатель UltraFan не только имеет выдающиеся характеристики, но и служит для перехода самолетов на экологически чистое топливо.

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Компания Rolls-Royce объявила, что ее силовая трансмиссия (power gearbox, PGB) установила новый мировой аэрокосмический рекорд на своем заводе в Германии.

Авиационный двигатель с инновационной трансмиссией PGB показал мощность в 87 тысяч лошадиных сил или 64 мегаватт – такой энергии достаточно, чтобы питать город на 90 тысяч жителей. Это был лишь один из этапов тестирования двигателя, поскольку сейчас идет строительство трансмиссии, которая будет подключена к мотору на функциональном самолете, позже в этом году.

UltraFan, который можно масштабировать для узкофюзеляжных или широкофюзеляжных самолетов, является ключевым элементом в работе Rolls-Royce над переходом к экологически чистому воздушному транспорту. Двигатель UltraFan с PGB на 25% экономичнее в расходе топлива, чем двигатели Rolls-Royce Trent первого поколения.

Газовые турбины будут и впредь оставаться основой авиации на дальние расстояния в течение многих лет, а эффективность UltraFan поможет улучшить экономику перехода отрасли на более экологичное топливо, которое в ближайшее время будет расти в цене. Первый испытательный запуск двигателя будет проводиться на 100% экологически чистом авиационном топливе.

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