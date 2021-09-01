Його трансмісія встановила новий світовий рекорд.

Компанія Rolls-Royce – один з найважливіших виробників двигунів у світі, що має значну спадщину в аерокосмічній промисловості, встановив новий світовий рекорд у цій галузі.

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Компанія Rolls-Royce оголосила, що її силова трансмісія (power gearbox, PGB) встановила новий світовий аерокосмічний рекорд на своєму заводі в Німеччині.

Авіаційний двигун з інноваційною трансмісією PGB показав потужність у 87 000 кінських сил або 64 мегават – такої енергії достатньо, щоб живити місто на 90 тисяч жителів. Це був лиш один з етапів тестування двигуна, оскільки зараз триває будівництво трансмісії, яка буде під’єднана до мотора на функціональному літаку, пізніше цього року.

UltraFan, який можна масштабувати для вузькофюзеляжних або широкофюзеляжних літаків, є ключовим елементом у роботі Rolls-Royce над переходом до екологічно чистого повітряного транспорту. Двигун UltraFan із PGB на 25% економніший у витраті пального, ніж двигуни Rolls-Royce Trent першого покоління.

Газові турбіни будуть і надалі залишатися основою авіації на далекі відстані протягом багатьох років, а ефективність UltraFan допоможе покращити економіку переходу галузі на більш екологічне пальне, яке найближчим часом буде зростати в ціні. Перший випробувальний запуск двигуна буде проводитися на 100% екологічно-чистому авіаційному пальному.

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