Не обмежена рамками дитяча фантазія може бути чудовим джерелом натхнення для дорослих.

У квітні британський бренд запустив конкурс дитячих малюнків на автомобільну тему, до якого долучилось більше п'яти тисяч учасників з 80 країн світу. Над найцікавішими з малюнків, після відбору, попрацювали дизайнери Rolls-Royce і ось що з того вийшло.

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Батькам цих творчих дітлахів варто замислитись над майбутньою освітою своїх чад у сфері автомобільного дизайну. А поки що переможці конкурсу отримують можливість приїхати до школи у справжньому Rolls-Royce, разом зі своїм найкращим другом.

Виграшні роботи надійшли з Японії, Франції, Китаю та Угорщини, від дітей віком 6-16 років. Rolls-Royce робив свої малюнки та створював рендери, перетворюючи їх на ще більш захоплюючі дизайни. Три інші ідеї отримали статус високо оцінених, оскільки вони сподобались суддям, але ескізи не входили в одну з категорій.

“Для нас особливо виділялись роботи, які демонстрували справжню глибину думок, зусиль та виразності та включали безліч різних деталей. Учасники-переможці не просто намалювали “найкрасивіший автомобіль”, вони створили вражаючий досвід свободи їхньої уяви, яка не заважає фізичним обмеженням у реальному світі”, – сказала Торстен Мюллер-Етвес, головний виконавчий директор Rolls-Royce Motor Cars.

Технології



Bluebird II 13-річного Ченьяна з Китаю перемогла у категорії “Технології”. Його обтічний дизайн повинен працювати на суші, воді та снігу, намагаючись повернути Rolls-Royce до досягнення світових рекордів швидкості.

Середовище



Капсула шестирічної Саї з Японії перемогла в категорії “Навколишнє середовище”. Її своєчасна ідея полягає в транспортному засобі, який би їздив, висмоктуючи вірус COVID-19 та забруднення, обробляючи повітря та виводячи очищені гази.

Фантазія



“Черепаховий автомобіль” – творіння 16-річного Флоріана з Франції. Його ідея полягає в транспортному засобі у формі черепахи, здатному везти людей куди завгодно, включаючи політ і підводний рух.

Весело



Одинадцятирічна Лена з Угорщини виграла категорію “Fun” зі своїм дизайном Glow. Її ідея – це автомобіль із блискучою завісою у кольорі веселки з кожного боку автомобіля.

Поза номінацією