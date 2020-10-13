Не ограниченная рамками детская фантазия – может быть отличным источником вдохновения для взрослых.

В апреле британский бренд запустил конкурс детских рисунков на автомобильную тему, к которому присоединилось более пяти тысяч участников из 80 стран мира. Над наиболее интересными из рисунков, после отбора, поработали дизайнеры Rolls-Royce и вот что из этого вышло.

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Родителям этих творческих детей стоит задуматься над будущим образованием своих чад в сфере автомобильного дизайна. А пока победители конкурса получают возможность приехать в школу в настоящем Rolls-Royce, вместе со своим лучшим другом.

Выигрышные работы поступили из Японии, Франции, Китая и Венгрии, от детей 6-16 лет. Rolls-Royce делал свои рисунки и создавал рендеры, превращая их в еще более захватывающие дизайны. Три другие идеи получили статус высоко оцененных, поскольку они понравились судьям, но эскизы не входили ни в одну из категорий.

"Для нас особенно выделялись работы, которые демонстрировали настоящую глубину мыслей, усилий и выразительности и включали множество различных деталей. Участники-победители не просто нарисовали "красивый автомобиль", они создали впечатляющий опыт свободы их воображения, которая не мешает физическим ограничениям в реальном мире", – сказала Торстен Мюллер-Отвос, главный исполнительный директор Rolls-Royce Motor Cars.

Технологии





Bluebird II 13-летнего Ченьяна из Китая победила в категории “Технологии“. Его обтекаемый дизайн должен работать на суше, воде и снегу, пытаясь вернуть Rolls-Royce до достижения мировых рекордов скорости.

Среда





Капсула шестилетней Саи из Японии победила в категории "Окружающая среда". Ее своевременная идея заключается в транспортном средстве, которое бы ездило, высасывая вирус COVID-19 и загрязнения, обрабатывая воздух и выводя очищенные газы.

Фантазия





"Черепаховый автомобиль" – творение 16-летнего Флориана из Франции. Его идея заключается в транспортном средстве в форме черепахи, способном везти людей куда угодно, включая полет и подводное движение.

Весело





Одиннадцатилетняя Лена из Венгрии выиграла категорию "Fun" со своим дизайном Glow. Ее идея – это автомобиль с блестящей завесой в цвете радуги с каждой стороны автомобиля.

Вне номинации