Компанія Rolls-Royce планує представити на виставці InnoTrans–2022 у Берліні, що відбудеться у вересні, розробки інноваційних двигунів із близькими до нульових викидами в атмосферу.

Серед розробок - двигун на водневому паливі на основі успішного дизельного двигуна MTU Series 4000 для ринку локомотивів, водневі паливні елементи, а також акумуляторні блоки живлення для використання в гібридних і електричних транспортних засобах.

Читайте також: Стали відомі перші технічні подробиці про електромобіль Rolls-Royce Spectre

За оцінками компанії, її MTU Hybrid PowerPacks, які поєднують акумуляторну батарею з більш чистим і високоефективним дизельним двигуном, можуть зменшити викиди CO2 до 25%. Це можна ще більше посилити за рахунок використання екологічно чистих видів палива.

Rolls-Royce також просуватиме свою підтримку послуг з капітального ремонту, відновлення та підтримки життєвого циклу за допомогою довгострокових контрактів на обслуговування, спрямованих на скорочення витрат і мінімізацію використання ресурсів.

Зазначається, що підприємство Rolls-Royce Power Systems розробляє водневі двигуни для виробництва електроенергії та працює над паливними елементами для кораблів і важких позашляховиків.

Минулого року компанія взяла на себе зобов’язання випустити версії своїх найпопулярніших дизельних двигунів, придатних для використання з екологічним паливом, до 2023 року, це включатиме комплекти для переобладнання, які дозволять двигунам MTU Series 4000 працювати на 100% водні.