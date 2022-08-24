Компания Rolls-Royce планирует представить на выставке InnoTrans-2022 в Берлине, которая состоится в сентябре, разработки инновационных двигателей с близкими к нулевым выбросам в атмосферу.

Среди разработок – двигатель на водородном топливе на основе успешного дизельного двигателя MTU Series 4000 для рынка локомотивов, водородные топливные элементы, а также аккумуляторные блоки питания для использования в гибридных и электрических транспортных средствах.

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По оценкам компании, ее MTU Hybrid PowerPacks, сочетающие аккумуляторную батарею с более чистым и высокоэффективным дизельным двигателем, могут снизить выбросы CO2 до 25%. Это можно еще больше усилить за счет использования экологически чистых видов топлива.

Rolls-Royce также будет продвигать свою поддержку услуг по капитальному ремонту, восстановлению и поддержанию жизненного цикла посредством долгосрочных контрактов на обслуживание, направленных на сокращение затрат и минимизацию использования ресурсов.

Компания Rolls-Royce Power Systems разрабатывает водородные двигатели для производства электроэнергии и работает над топливными элементами для кораблей и тяжелых внедорожников.