Нано-ботами назвати їх ще не можна, та вони вже здатні працювати усередині двигуна.

Rolls-Royce та Гарвардський університет об'єднали зусилля для створення мікроботів, котрі зможуть обслуговувати двигуни на літальних апаратах. Роботи, що отримали назву SWARM, вводяться в двигун за допомогою “робо-змія” і проводять інспекцію двигуна зсередини.

На сьогодні це найменша в світі ремонтна техніка. Роботи SWARM призначені для обслуговування двигунів на літальних апаратах – літаках та космічних кораблях. Розмір мікроботів дозволяє їм потрапити всередину двигуна, що виключає необхідність його знімати та розбирати.

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SWARM має 4 “лапки” і може рухатися горизонтально та вертикально. У кожного мікробата буде маленька камера, яка надсилає відеоматеріал на монітор оператору.

Наразі усе ще ведеться робота над вдосконаленням мікро-ботів, головна ціль розробників – зменшити їх розмір ще у кілька разів, за планом SWARM-боти мають бути 10 мм у діаметрі. Усередину двигуна крихітні механічні інспектори потраплятимуть за допомогою зонда з порожнистою серцевиною. Rolls-Royce сподівається за допомогою цієї розробки знизити вартість діагностики та обслуговування двигуна. Можливо, подальше вдосконалення дозволить зробити ботів ще меншими, аби вони могли працювати у двигунах автомобілів.

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