Британська марка підтвердила, що у групі ризику 107 купе, тобто дефект може підтвердитись у 90 відсотків Spectre.

Несправним може бути заземлюючий кабель: через залишки клею на роз’ємі опір може збільшитися, а заземлення виявиться недостатньо ефективним. У Rolls-Royce дали зрозуміти, що при несприятливому збігу обставин дефект може спричинити пожежу, але наголосили, що випадки займання не зафіксовано.

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Втім, про всяк випадок офіційні дилери потурбують власників і запросять їх на позапланову перевірку, щоб очистити кабель переднього електродвигуна від залишків клею.

Попит на перший «батарейний» Rolls-Royce вже перевищує пропозицію, і екс-глава марки погрозив, що спроби заробити на перепродажі Spectre призведуть до довічного бану, тобто неможливості придбати нові автомобілі Rolls-Royce.

Поки що Spectre випускається в єдиній конфігурації, але на підході «заряджена» версія Black Badge потужністю 660 к.с. Новинка може стати найдинамічнішим серійним Rolls-Royce за всю історію. Зараз на долю Black Badge припадає до чверті продаж люксової марки.