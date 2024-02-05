Британская марка подтвердила, что в группе риска 107 купе, то есть дефект может подтвердиться у 90 процентов Spectre.

Неисправным может быть заземляющий кабель: из-за остатков клея на разъеме сопротивление может увеличиться, а заземление окажется недостаточно эффективным. В Rolls-Royce дали понять, что при неблагоприятном стечении обстоятельств дефект может вызвать пожар, но подчеркнули, что случаи возгорания не зафиксированы.

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Впрочем, на всякий случай официальные дилеры побеспокоят владельцев и пригласят их на внеплановую проверку, чтобы очистить кабель переднего электродвигателя от остатков клея.

Спрос на первый "батарейный" Rolls-Royce уже превышает предложение, и экс-глава марки пригрозил, что попытки заработать на перепродаже Spectre приведут к пожизненному бану, то есть невозможности приобрести новые автомобили Rolls-Royce.

Пока что Spectre выпускается в единственной конфигурации, но на подходе "заряженная" версия Black Badge мощностью 660 л.с. Новинка может стать самым динамичным серийным Rolls-Royce за всю историю. Сейчас на долю Black Badge приходится до четверти продаж люксовой марки.