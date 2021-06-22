У цьому році на підтримку російського автопрому Мінпромторг планує виділити 519 460 тисяч доларів.

Кошти будуть спрямовані на розвиток програм пільгового автокредитування, лізингу, факторингу, а також стимулювання попиту на газомоторну техніку, йдеться у звіті відомства.

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Також міністерство виділяє субсидії на перевезення автомобілів, виготовлених на Далекому Сході, а також виробникам вантажівок на відшкодування витрат на виплату купонного доходу і компенсацію витрат по кредитах.

Крім того, в рамках виділеної суми будуть компенсовані витрати на випробування високоавтоматизованих транспортних засобів на відповідність вимогам, встановленим Митним союзом та ООН.

У 2020 році на підтримку галузі Мінпромторг РФ виділив 833 870 тис доларів, а загальний обсяг фінансування автопрому за період 2018-20 років склав 2 159 860 тис доларів.