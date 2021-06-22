В этом году на поддержку российского автопрома Минпромторг планирует выделить 519 460 тысяч долларов.

Средства будут направлены на развитие программ льготного автокредитования, лизинга, факторинга, а также стимулирование спроса на газомоторную технику, говорится в отчете ведомства.

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Также министерство выделяет субсидии на перевозку автомобилей, произведенных на Дальнем Востоке, а также производителям грузовиков на возмещение затрат на выплату купонного дохода и компенсацию расходов по кредитам.

Кроме того, в рамках выделенной суммы будут компенсированы расходы на испытания высокоавтоматизированных транспортных средств на соответствие требованиям, установленным Таможенным союзом и ООН.

В 2020 году на поддержку отрасли Минпромторг РФ выделил 833 870 тыс долларов, а общий объем финансирования автопрома за период 2018-20 годов составил 2 159 860 тыс долларов.