Российское государственное предприятие, которое занимается разработкой автомобилей под брендом Aurus, показало первый рабочий прототип электрического мотоцикла. Серийное производство и продажи обещают начать в 2022 – 2023 году.

Трехминутное видео с кадрами создания рабочего прототипа электрического мотоцикла Aurus появилось на странице Минпромторга России.

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“Идея заменить мотоциклы сопровождения иностранного производства отечественными образцами витала в воздухе с самого начала развития проекта “Единая модульная платформа” [...], было принято решение о начале работ и по мотоциклетному направлению”, – значится в пресс-релизе “НАМИ”. Также отмечается, что “специальные версии мотоциклов тяжелого класса отлично подходят для выполнения целого ряда задач подразделений МВД и МЧС”, а платформа мотоцикла позволяет создавать версии для свободной продажи. При этом рабочий прототип был создан с учетом требований специалистов Гаража особого назначения ФСО России, добавили в министерстве.

“Единая модульная платформа” была разработана для проекта “Кортеж”, запущенного в 2012 году. Патент на внешность мотоцикла появился в базе Росстандарта летом прошлого года.

Российский электробайк получил регулируемое по высоте ветровое стекло, узкие прямоугольные зеркала заднего вида и пару кофров по бокам. На видео были показаны эскизы версий мотоцикла, предназначенные для спецслужб, и вариант с коляской.

Мотоцикл Aurus предусматривает электрическую силовую установку с пиковой мощностью 190 лошадиных сил. Ускорение с места до сотни занимает 3,7 секунды. Максимальная скорость не раскрыта.

Сборка электрического мотоцикла Aurus должна начаться в 2022 году, а в свободной продаже он может появиться не раньше 2023 года.