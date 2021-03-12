Російське державне підприємство, що займається розробкою автомобілів під брендом Aurus, показало перший робочий прототип електричного мотоцикла. Серійне виробництво та продажі обіцяють розпочати у 2022 – 2023 році.

Трихвилинне відео з кадрами створення робочого прототипу електричного мотоцикла Aurus з'явилося на сторінці Мінпромторгу Росії.

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“Ідея замінити мотоцикли супроводу іноземного виробництва на вітчизняні зразки витала в повітрі з самого початку розвитку проекту “Єдина модульна платформа” [...], було прийнято рішення про початок робіт і з мотоциклетного напрямку”, – значиться у прес-релізі “НАМІ”. Також зазначається, що “спеціальні версії мотоциклів важкого класу відмінно підходять для виконання цілого ряду завдань підрозділів МВС і МНС”, а платформа мотоцикла дозволяє створювати версії для вільного продажу. При цьому робочий прототип був створений, з урахуванням вимог фахівців Гаража особливого призначення ФСО Росії, додали в міністерстві.

“Єдина модульна платформа” була розроблена для проекту “Кортеж”, запущеного у 2012 році. Патент на зовнішність мотоцикла з'явився в базі Росстандарта влітку минулого року.

Російський електробайк отримав регульоване по висоті вітрове скло, вузькі прямокутні дзеркала заднього виду і пару кофров з боків. На відео були показані ескізи версій мотоцикла, призначених для спецслужб, і варіант з коляскою.

Мотоцикл Aurus передбачає електричну силову установку з піковою потужністю 190 кінських сил. Прискорення з місця до сотні займає 3,7 секунди. Максимальна швидкість не розкрита.

Збірка електричного мотоцикла Aurus має розпочатись у 2022 році, а у вільному продажі він може з’явитись не раніше 2023 року.