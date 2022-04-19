Зниження еконорм пов’язано з санкціями, які призвели до нестачі запчастин, необхідних для виробництва автомобілів сучасних екологічних класів.

У Росії розпочнеться випуск спрощених версій автомобілів. У світлі санкцій та нестачі важливих автокомпонентів було вирішено пом'якшити вимоги технічного регламенту Євразійського союзу “Про безпеку колісних транспортних засобів”. Нові правила набирають чинності вже з 25 квітня.

Читайте також: Російський КамАЗ не може випускати навіть китайські вантажівки

Конкретні вимоги до автомобілів кожна країна визначає окремо. Очікується, що російським автовиробникам доведеться знизити екологічний клас двигуна (аж до Євро-0), а також випускати машини без навігаційної системи Глонасс, ABS, ESP та подушок безпеки.

Саме комплектуючі до цих систем у дефіциті після запровадження санкцій. Загалом, привіт 90-ті. Карбюратори хоч не повернуть?

Примітно, що АвтоВАЗ почав готуватися до випуску подібних моделей ще до послаблення техрегламенту. Вже влітку з'являться “обрізані” Lada Granta і Niva Legend стандарту Євро-2, а восени до них приєднається і Vesta.

КамАЗ також планує перейти на спрощені еко стандарти. Цілком можливо, що використовуватимуться мотори КамАЗ-740, створені ще в 70-ті роки.

У техпаспорт таких спрощених авто буде робитися спеціальна позначка. Спочатку їх продаж буде дозволено лише на внутрішньому російському ринку, але можливий і експорт до інших країн у разі підписання відповідних двосторонніх угод.