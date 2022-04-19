Снижение эко норм связано с санкциями, которые привели к недостатку запчастей, необходимых для производства автомобилей современных экологических классов.

В России начнется выпуск упрощенных версий автомобилей. В свете санкций и недостатка важных автокомпонентов было принято решение смягчить требования технического регламента Евразийского союза "О безопасности колесных транспортных средств". Новые правила вступают в силу с 25 апреля.

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Конкретные требования к автомобилям каждая страна определяет отдельно. Ожидается, что российским автопроизводителям придется снизить экологический класс двигателя (до Евро-0), а также выпускать машины без навигационной системы Глонасс, ABS, ESP и подушек безопасности.

Именно комплектующие этих систем в дефиците после введения санкций. В общем, привет 90-е. Карбюраторы хоть не вернут?

Примечательно, что АвтоВАЗ начал готовиться к выпуску подобных моделей еще до ослабления техрегламента. Уже летом появятся обрезанные Lada Granta и Niva Legend стандарта Евро-2, а осенью к ним присоединится и Vesta.

Камаз также планирует перейти на упрощенные эко стандарты. Вполне возможно, что будут использоваться моторы КамАЗ-740, созданные еще в 70-х годах.

В техпаспорте таких упрощенных авто будет делаться специальная отметка. Первоначально их продажа будет разрешена только на внутреннем российском рынке, но возможен и экспорт в другие страны в случае подписания соответствующих двусторонних соглашений.