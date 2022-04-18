О более современных машинах речь уже не идет.

Камский автозавод (РФ), от сотрудничества с которым в начале войны отказался его главный акционер концерн Daimler AG, ищет альтернативных поставщиков.

В настоящее время руководство компании обнародовало список комплектующих, которые необходимо найти для производства современных моделей автомобилей семейства К5. В частности, для производства двигателей таких машин требуются новые топливные системы, турбокомпрессоры, коллекторы, алюминиевое литье, хомуты, клапаны, системы фильтрации масла и топлива; для сборки кабины К5 – системы термо- и шумоизоляции, заглушки, датчики, стеклоподъемники и замки для дверей; для производства шасси – электроника, системы очистки и фильтрации воздуха, гидравлические и тормозные системы.

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Также КамАЗ ищет поставщиков гидравлических насосов, определенных видов тросовых лебедок и гидроцилиндров подъема кузовов, заинтересованных на заводе в натуральном литье, газификаторах, смолах, красках, маслах и инструментах.

КамАЗ-Компас на базе китайского JAC

Для бесперебойного производства российско-китайских грузовиков семейства "Компас" (по сути "локализованный" малотоннажник китайского JAC) также необходим целый ряд компонентов – от рессоров и амортизаторов до сидений и систем кондиционирования.

Россияне надеются, что полностью локализовать КамАЗы поколения К5 смогут в 2023 году

В то же время ведется сборка старых машин семейства К3, разработанных в Советском Союзе еще в 70-х годах прошлого века. Кстати, именно такие КамАЗы завод поставляет для российской армии и эти грузовики перевозят горючее и солдат во время вторжения в Украину.

Военный КамАЗ на базе модели 70-х годов