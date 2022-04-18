Про більш сучасні машини мова вже не йде.

Камський автозавод (РФ), від співпраці з яким на початку війни відмовився його головний акціонер концерн Daimler AG, шукає альтернативних постачальників.

Наразі керівництво компанії оприлюднило список комплектуючих, які треба знайти для виробництва сучасних моделей автомобілів сімейства К5. Зокрема, для виробництва двигунів таких машин потрібні нові паливні системи, турбокомпресори, колектори, алюмінієве лиття, хомути, клапани, системи фільтрації масла і палива; для складання кабіни К5 — системи термо- і шумоізоляції, заглушки, датчики, склопідйомники та замки для дверей; для виробництва шасі — електроніка, системи очищення та фільтрації повітря, гідравлічні та гальмівні системи.

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Також КамАЗ шукає постачальників гідравлічних насосів, певних видів тросових лебідок та гідроциліндрів підйому кузовів, зацікавлені на заводі в натуральному литті, газифікаторах, смолах, фарбах, маслах та інструментах.

КамАЗ-Компас на базі китайського JAC

Для безперебійного виробництва російсько-китайських вантажівок сімейства "Компас" (по суті "локалізований" малотоннажник китайського JAC) також необхідний цілий ряд компонентів - від рессорів і амортизаторів до сидінь та систем кондиціонування.

Росіяни сподіваються, що повністю локалізувати КамАЗи покоління К5 зможуть в 2023 році.

Натомість поки що ведеться складання старих машин сімейства К3, які були розроблені в Радянському Союзі ще у 70-тих роках минулого століття. До речі, саме такі КамАЗи завод поставляє для російської армії, і ці вантажівки перевозять пальне та солдат під час вторгнення в Україну.

Військовий КамАЗ на базі моделі 70-тих років