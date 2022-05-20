Мабуть, таким чином вони прагнуть зомбувати не лише своїх, але й українців. Не вийде.

На лінії розмежування поблизу Ізюму зафіксовано роботу унікального транспортного засобу – БТРу з потужним гучномовцем.

Машину під назвою ЗС-88 розробили ще за часів СРСР, повідомляє Defense Express. По суті це "самохідна звукопередавальна станція", оснащена древнім касетним магнітофоном ВМ-85K та декількома мегафонами. Заявлений радіус дії звукопередавальної апаратури ЗС-88 – до 6 кілометрів.

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В радянські часи за її допомогою мали "обробляти" ворогів повідомленнями типу "німець, здавайся". Але українських вояків такою агітацією не візьмеш, тому цей "бойовий матюгальник" застосували для своїх. Причому не вигадали нічого кращого, аніж крутити "гімн СРСР".

Послухайте, як звучить доісторична техніка з музикою, написаною майже сторіччя тому: