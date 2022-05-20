Видимо, таким образом они стремятся зомбировать не только своих, но и украинцев. Не получится.

На линии разграничения вблизи Изюма зафиксирована работа уникального транспортного средства – БТРа с мощным громкоговорителем.

Машину под названием ЗС-88 разработали еще во времена СССР, сообщает Defense Express. По сути это “самоходная звукопередающая станция”, оснащенная древним кассетным магнитофоном ВМ-85K и несколькими мегафонами. Заявленный радиус действия звукопередающей аппаратуры ЗС-88 – до 6 километров.

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В советские времена с ее помощью должны были “обрабатывать” врагов сообщениями типа “немец, сдавайся”. Но украинских воинов такой агитацией не возьмешь, поэтому этот “боевой матюгальник” применили для своих. Причем не придумали ничего лучше, чем крутить “гимн СССР”.

Послушайте, как звучит доисторическая техника с музыкой, написанной почти столетие назад: