Ракетними ударами в Одесі знищено резервуари з пальним та інфраструктуру нафтопереробного заводу.
Унаслідок ударів російською ракетою по нафтопереробному заводу й нафтосховищах в Одесі було знищено резервуари з пальним, будівлі і газові комунікації. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеси.
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Обстріл розпочався вранці 3 квітня. Росія завдала ракетних ударів по території нафтопереробного заводу й нафтосховищу в Одесі. В результаті одного мирного жителя було поранено — його доправили до лікарні. Ніхто не загинув.
Через обстріл зайнялися об'єкти цивільної інфраструктури.
Наразі на місці події проводяться необхідні слідчі дії, працюють співробітники ДСНС. Вони опублікували фотографії наслідків обстрілу і залишків ракети, якою вистрілили по нафтопереробному заводу.
У прокуратурі наголосили, що на території заводу не було жодних військових об'єктів.