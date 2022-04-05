Ракетними ударами в Одесі знищено резервуари з пальним та інфраструктуру нафтопереробного заводу.

Унаслідок ударів російською ракетою по нафтопереробному заводу й нафтосховищах в Одесі було знищено резервуари з пальним, будівлі і газові комунікації. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеси.

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Обстріл розпочався вранці 3 квітня. Росія завдала ракетних ударів по території нафтопереробного заводу й нафтосховищу в Одесі. В результаті одного мирного жителя було поранено — його доправили до лікарні. Ніхто не загинув.

Через обстріл зайнялися об'єкти цивільної інфраструктури.

Наразі на місці події проводяться необхідні слідчі дії, працюють співробітники ДСНС. Вони опублікували фотографії наслідків обстрілу і залишків ракети, якою вистрілили по нафтопереробному заводу.

У прокуратурі наголосили, що на території заводу не було жодних військових об'єктів.