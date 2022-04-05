Ракетными ударами в Одессе уничтожены резервуары с горючим и инфраструктура давно не работающего нефтеперерабатывающего завода.

В результате ударов российской ракетой по нефтеперерабатывающему заводу и нефтехранилищам в Одессе были уничтожены резервуары с горючим, здания и газовые коммуникации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одессы.

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Обстрел начался утром 3 апреля. Россия нанесла ракетные удары по территории нефтеперерабатывающего завода и нефтехранилища в Одессе. В результате один мирный житель был ранен — его доставили в больницу. Никто не погиб.

Из-за обстрела занялись объекты гражданской инфраструктуры.

В настоящее время на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, работают сотрудники ГСЧС. Они опубликовали фотографии последствий обстрела и остатков ракеты, выстрелившей по нефтеперерабатывающему заводу.

В прокуратуре подчеркнули, что на территории завода не было никаких военных объектов.