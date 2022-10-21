Залпові системи "Град" на базі вантажівок Урал-375Д тепер роблять з росіян "хороших руських".

Проти окупаційних сил Росії українські військові застосовують реактивні системи, які були передані Польщею. Серед інших – це “Гради” на базі Уралів, які були на озброєнні польської армії.

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Навесні цього року Польща передала українським силам артилерійські системи БМ-21 «Град».

У квітні повідомлялось, що Польща передала Україні понад танки Т-72, самохідні гаубиці 2С1 «Гвоздика», РСЗВ «Град», авіаційні ракети та інше озброєння на загальну суму 1,6 млрд доларів.

Польські реактивні установки БМ-21 «Град» мають характерний камуфляж. Ці РСЗВ використовувалися реактивними артилерійськими ескадрильями артилерійських полків та бригад Війська Польського у 1960-х роках.

Польська РСЗВ БМ-21 «Град» на базі Уралу.



На початку 1990-х вони мали 228 пускових установок БМ-21 та 30 РМ vz. 70/85. Однак вже у 2007 році використовували 227 систем «Град».

Попри спроби у Польщі модернізації пускової установки БМ-21, вона все більше переставала відповідати вимогам поля бою. На початку 1990-х планувалося модернізувати пускову установку БМ-21 шляхом зміни шасі та впровадження нових типів боєприпасів та системи управління вогнем.

У 1999 році стартував проєкт модернізації пускової установки БМ-21, що одержала позначення БМ-21М.

Наприкінці 90-х років у Польщі представили нові некеровані ракети M-21 FHD з фрагментованою осколково-фугасною бойовою частиною для РСЗВ. Дальність стрільби M-21 FK перевищила 32 км, а M-21 FHE – 42 км, що було досягнуто завдяки використанню ракетного двигуна з новим композитним твердим паливом, яке надав французький партнер.

Протягом 2004–2010 років міноборони Польщі замовило у FPS Sp. z o.o. невеликі партії ракет M-21 FK (усього кілька тисяч штук).